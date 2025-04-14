مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11597 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 4.83 نقاط، ليقفل عند مستوى 11597.35 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 399 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 186 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 57 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أسيج، والبحر الأحمر، والصناعات الكهربائية، ومياهنا، وسماسكو الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الرياض، ورؤوم، وأسترا الصناعية، وبدجت السعودية، والبابطين الأكثر انخفاضًا في التعاملات, وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و5.29%.

وكانت أسهم شركات أمريكانا، وشمس، والصناعات الكهربائية، وباتك، والباحة هي الأكثر نشاطًا بالكمية, وكانت أسهم شركات الراجحي، وأمريكانا، ونايس ون، ومسار، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 23.39 نقطة ليقفل عند مستوى 29117.62 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 26 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط