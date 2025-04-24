شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير الساعة.. 6 طرق للتأقلم مع التوقيت الصيفي والان مع تفاصيل الخبر

مع تغيير الساعة إلى التوقيت الصيفي، قد يواجه البعض صعوبة في الأيام الأولى للتأقلم مع هذا الأمر، حتى من يحصلون على قسط كافٍ من النوم، ووفقا لأطباء النفسية وخبراء النوم في مركز هنري فورد الصحي الأمريكي فإنه مع التغير الصيفى قد تشعر أنك تنام في منطقة زمنية معينة ونستيقظ في منطقة زمنية أخرى، وإذا كنت تنام بالفعل أقل من المدة الموصى بها، وهي 7 إلى 8 ساعات كل ليلة، فإن فقدان ساعة واحدة يُحدث فرقًا كبيرًا.

بما أن متوسط مدة النوم يتراوح حول 7 ساعات كل ليلة، فإن معظمنا سيصل إلى مرحلة خطر الحرمان من النوم مع بداية الصباح، وقد تواجه صعوبة في التركيز، أو الالتزام بمواعيد العمل. غير أنه ووفقا لموقع " henryford"، حتى لو لم تستعد للتوقيت الصيفي، فمن المرجح أن يتكيف جسمك مع التغيير بشكل طبيعي خلال 5 إلى 7 أيام، ولكن يمكنك تسريع هذه العملية، وتعديل ساعتك الداخلية لتتوافق مع الساعة الطبيعية، باتباع الاستراتيجيات الستة التالية :

نصائح للتأقلم مع التوقيت الصيفى أعطِ الأولوية للنوم:

تأكد من حصولك على قسط كافٍ من الراحة في الأيام التي تسبق بدء التوقيت الصيفي، ستكون الراحة الإضافية بمثابة سندٍ عندما يحين وقت "الانطلاق"، من ينامون بشكل أفضل لن يتأخروا عن موعد بدء التوقيت الصيفي.

استهدف تعديلًا تدريجيًا لروتينك:

اضبط منبهك على 15 إلى 20 دقيقة أبكر من موعد استيقاظك المعتاد كل يوم قبل تغيير الساعة، بهذه الطريقة، تُتاح لجسمك فرصة للتكيف مع الوقت.

أدخل الضوء إلى غرفتك :

التعرض لأشعة الشمس في الصباح الباكر (أو الضوء الطبيعي ) يُرسل إشارة إلى ساعة جسمك الطبيعية بأن وقت الحركة قد حان للاستيقاظ، وبالمثل، فإن تجنب الضوء في الظلام يُنبه جسمك بأن وقت النوم قد حان حدّد الوقت المناسب.

اتبع روتين نوم مريحا:

تخلّص من أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية وأجهزة القراءة الإلكترونية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية قبل النوم بثلاث ساعات (فالضوء المنبعث منها قد يتداخل مع الساعة الطبيعية للجسم، مما يُصعّب النوم)، وخطط للبدء بالاسترخاء قبل ساعة تقريبًا من إطفاء الأنوار، ابحث عن نشاط مريح يمكنك القيام به في ضوء خافت، كالتأمل أو قراءة رواية غير مشوقة.

قاوم القيلولة:

قد يكون أخذ قيلولة في منتصف النهار أمراً مغريًا، خاصةً إذا كنت تشعر بالإرهاق، لكن أفضل طريقة للتكيف بسرعة هي تجنب القيلولة، لكن إذا لم تستطع المقاومة اكتفى بغفوة لمدة 20 دقيقة قبل الساعة 2 ظهرًا.

قلل من تناول الكافيين:

يفضل تناول الكافيين في الصباح لأن مفعول تنشيطه للدماغ يمتد ما بين 6 و8 ساعات، ويُنصح بالابتعاد عن الكافيين (حتى لو كان مشروبًا غازيًا أو شوكولاتة) بعد الساعة الثانية ظهرًا.