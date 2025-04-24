شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس اتحاد العمال: ذكرى تحرير سيناء مصدر إلهام لقوة المصريبن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث نائب رئيس اتحاد عمال مصر هشام فاروق المهيرى رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لـ عيد تحرير سيناء .

وجاءت نص البرقية كالتالى:

يشرفني بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن حموع الطبقة العاملة المصرية عامة والخدمات الإدارية والاجتماعية خاصة أن أبعث إلى فخامتكم باسمى التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والأربعين الغالية لتحرير سيناء.

كما ارسل نائب عمال مصر برقية تهنئة إلى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مهنئا رجال القوات المسلحة البواسل من ضباط وضباط صف وجنود بذكرى نحرير سيناء العطرة.

تابع"المهيرى" مؤكدا ان هذه المناسبة الوطنية المجيدة سجلت باحرف من نور القدرات البارعة للقوات المسلحة والتى ستظل ذاكرة فخر لكل المصريين وملحمة استلهام وعطاء لمواصلة البناء والتعمير فى الجمهورية الجديدة وفقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى.



