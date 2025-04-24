شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى حالة عدم تغيرها تلقائيا.. كيف تضبط هاتفك الآيفون على التوقيت الصيفى؟ والان مع تفاصيل الخبر

جاء الوقت المعتاد لتعديل ساعتك إلى التوقيت الصيفى وزيادة الوقت 60 دقيقة مساء اليوم، لتصبح الواحدة بدلا من 12 مساء، وتتغير معظم الهواتف الحديثة تلقائيا مع الوقت ولا تحتاج إلى ضبط التوقيت الجديد، خاصة التى قمت بتنزيل أحدث البرامج لها مؤخرا.

ومراجعة الهاتف وساعة المنزل وتوقيت سيارتك أمرا هام للتأكد من وضع التوقيت الصحيح خلال موسم الصيف بداية من اليوم، وهناك خطوات يمكن مراجعتها على هواتف آيفون واندرويد للتأكد من ضبط التوقيت الصيفى.

وهناك عدد من الدول التي تستخدم نظام تعديل الوقت الموسمى صيفا وشتاءا تقليلا لاستخدام الطاقة وتحقيق توفير أكبر من النفقات السنوية على استهلاك الطاقة ومنها مصر والولايات المتحدة.

واعتبارا من مساء اليوم هل ستتغير ساعة هاتفك تلقائيا؟ فى الماضي عندما لم يكن لدينا أجهزة ذكية للقيام بالعمل نيابة عنا، كان علينا أن نتذكر تغيير الساعات بأنفسنا، والآن يتم ضبط معظم ساعات الهاتف الذكي تلقائيًا إذا كان برنامجك محدثًا، أما إذا كنت قد استعملت الإعدادات مسبقًا وقمت بتغيير الإعدادات الافتراضية للتاريخ أو الوقت ، فقد تضطر إلى تحديث ساعتك بنفسك للتأكد من أنها جاهزة للتوقيت الصيفى.

كيفية تحديث iPhone الخاص بك للتوقيت الصيفى

أولاً ، لنلقِ نظرة على كيفية تحديث التوقيت الصيفى على iPhone، إذا كان لديك جهاز iPhone ، فانتقل إلى تطبيق الإعدادات ، وحدد عام ، ثم التاريخ والوقت ، وقم بالتبديل إلى التعيين تلقائيًا .



وبمجرد الانتهاء من ذلك ، سيتم تحديث وقت iPhone الخاص بك تلقائيًا وفقًا لأي تغييرات في التوقيت الصيفى ولا يلزمك أي عمل إضافي

كيفية تحديث هاتف Android الخاص بك للتوقيت الصيفى

عملية Android هي نفسها في الغالب ، على الرغم من أنها تتبع عملية مختلفة قليلاً، وعلى هاتف Android انتقل إلى الإعدادات ، والنظام ، والتاريخ والوقت ، وقم بالتبديل إلى التعيين تلقائيًا .

نصائح هاتفية أخرى خاصة بالتوقيت الصيفى

على الرغم من أن الخطوات المذكورة أعلاه يجب أن تكون كل ما تحتاج إلى القلق بشأنه ، إلا أن هناك بعض الأشياء الأخرى التي يمكنك القيام بها لتتأكد بشكل أكبر من تغيير هاتفك في الوقت المناسب للتوقيت الصيفى.



إذا لم تقم بتحديث هاتفك منذ فترة، فمن الجدير التحقق للتأكد من أنه يعمل بأحدث البرامج المتاحة فعلى جهاز iPhone افتح تطبيق "الإعدادات "، واضغط على "عام" ، ثم "تحديث البرنامج"، وإذا كان لديك هاتف يعمل بنظام Android، فانتقل إلى تطبيق الإعدادات، وقم بالتمرير لأسفل الصفحة، ثم اضغط فوق تحديث البرنامج أو تحديث النظام ستكون الصياغة مختلفة قليلاً حسب هاتف Android الذي لديك.



ويجب ألا تؤثر البرامج القديمة على تغيير هاتفك تلقائيًا في التوقيت الصيفى ، ولكن بالتأكيد لن يضر تثبيت تحديث إذا كان متاحًا.



وإذا كان لديك أى منبهات تم ضبطها على هاتفك، فسيتم أيضًا تحديثها تلقائيًا إلى التوقيت الصيفى الجديد دون الحاجة إلى أي عمل إضافي منك