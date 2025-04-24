الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - Empty parking lot

الخليج 365_الرياض

في إطار التوجهات البيئية الطموحة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، أكد المهندس محمود عبد العليم سيف الدين، خبير أنظمة التبريد والحاصل على براءات اختراع وشهادات تقدير من FIFA 2022 وموسوعة جينيس للأرقام القياسية، أن التوسع في زراعة ملايين الأشجار داخل المملكة يمثل خطوة استراتيجية لتحسين جودة الهواء ومواجهة التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة في منطقة الخليج.

وأوضح المهندس محمود أن الأشجار تساهم في خفض درجات الحرارة عبر آليتين أساسيتين؛ الأولى تتمثل في “التبريد بالتبخر”، حيث تفقد الأشجار جزءًا من المياه من خلال عملية النتح، ما يُحدث تأثيرًا تبريديًا يشبه ما توفره أنظمة التبريد التقليدية. أما الآلية الثانية فهي “توفير الظل”، ما يُقلل من امتصاص الأسطح لأشعة الشمس، ويساهم في تقليل درجات الحرارة في البيئة المحيطة.

وأشار إلى أن زراعة الأشجار يمكن أن تخفّض درجات الحرارة في الخليج 365 المجاورة لها بما يصل إلى 8 درجات مئوية، وهو تأثير بالغ الأهمية في بيئة صحراوية شديدة الحرارة كمنطقة الخليج.

وأضاف أن بعض أنواع الأشجار يمكن أن تنمو حتى 30 مترًا في مناطق ذات حرارة مرتفعة مثل الأقصر وأسوان في مصر، وكذلك في أستراليا، بينما قد يتوقف نموها في الخليج عند حدود 20 مترًا. إلا أن تقنيات الزراعة والري الحديثة قد تتيح لهذه الأشجار تحقيق نمو أفضل وبلوغ ارتفاعات أكبر مستقبلًا.

ويُعد المهندس محمود عبد العليم من أبرز المتخصصين في مجال التبريد المستدام على مستوى العالم العربي، حيث سُجّلت مشاريعه في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، ما يعكس ريادته في تقديم حلول بيئية متكاملة ومبتكرة في منطقة الشرق الأوسط.

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