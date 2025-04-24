السعودية | مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الـ 24 من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته العادية الـ 24 من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، -وذلك عبر الاتصال المرئي-.

واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الرابعة والعشرين، وما جاء فيه من بنود، حيث وافق مجلس الشورى على عددٍ من الموضوعات ومنها الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية، ووزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة في جمهورية طاجيكستان؛ للتعاون في مجال الزراعة، ووافق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التنمية الاجتماعية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة ماليزيا.



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