شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يزور مقر النصب التذكارى لشهداء كرواتيا المسلمين فى زغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، صباح اليوم إلى مقر الجمعية الإسلامية والمشيخة الإسلامية والمدرسة الثانوية الإسلامية بالعاصمة الكرواتية، زغرب، في زيارة تفقد خلالها مكتبة الجمعية وأنشطة المدرسة ومسجد المشيخة، ورافقه في الزيارة الدكتور عزيز حسانوفيتش؛ مفتي المسلمين في كرواتيا، والدكتور خالد ياسين؛ نائب المفتي، والدكتور مولودي أرسلان؛ مدير المدرسة.

تخلل الزيارة عقد جلسة مباحثات للنظر في تفعيل التعاون المترتب على زيارة المفتي إلى وزارة الأوقاف في فبراير الماضي، وزيارة الوزير إلى المشيخة والجمعية على هامش المشاركة في مؤتمر الجمعية خلال الفترة من 24 إلى 26 من أبريل الجاري.

وقد اتفق الطرفان على تقديم وزارة الأوقاف خدمات التدريب والتوعية للأئمة والخطباء في كرواتيا، والتوسع في تعليم اللغة العربية، والمشاركة في المسابقات القرآنية والعلمية التي تجريها المشيخة الكرواتية، فضلاً عن تقديم المراجع والكتب اللازمة لصقل العلوم الشرعية والعربية لدى المسلمين في كرواتيا.

من جانبه، أعرب المفتي عن سعادته البالغة بزيارة الوزير، وعن شكره على تلبية احتياجات المسلمين العلمية والتوعوية في كرواتيا؛ مؤكدًا أن زيارة الوزير اليوم ومحبته الصادقة وترحيبه البالغ بالتعاون أشعرني أنا وكل الحضور أننا لسنا وحدنا في مواجهة التحديات، ومع أننا نتمتع بنموذج فريد للتعايش واحترام الحقوق والمواطنة الكاملة في كرواتيا؛ إلا إننا بحاجة إلى دور الأوقاف والأزهر استكمالاً لرسالة ممتدة من العطاء والتعاون. وقد أعقب الاجتماع زيارة النصب التذكاري لشهداء المسلمين الكروات في الحرب الوطنية، وقراءة الفاتحة على أرواحهم.