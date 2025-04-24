شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق خط ساخن لتوفير "مونجارو" الأصلي في مصر.. وتحذير من المنتجات مجهولة المصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة "إيفا فارما"، إحدى الشركات الرائدة في صناعة الدواء في مصر، عن تدشين رقم "15915" كخط ساخن لتسهيل حصول المرضى على دواء "مونجارو"، الذي يُعد من أحدث الأدوية العالمية في علاج السمنة، بالإضافة إلى استخدامه المرخّص سابقًا لعلاج السكري من النوع الثاني.

والذي يؤخذ باستشارة طبيب ويُصرف بروشتة طبية من الصيدليات المعتمدة لتوفير الدواء للمرضى، وذلك في ضوء متابعة هيئة الدواء المصرية، لمواجهة تداول عبوات مغشوشة ومُهرّبة في السوق المحلية من دواء "مونجارو"، والتي تُباع بأسعار مرتفعة، وقد تُشكّل خطرًا على الصحة لعدم مطابقتها للمواصفات.

ويهدف الخط الساخن الجديد إلى توجيه المرضى لأقرب صيدلية معتمدة، وتقديم إرشادات حول الاستخدام تحت إشراف طبي، حرصًا على أمان المرضى والمواطنين.

وشددت الشركة على ضرورة الحصول على الدواء من الصيدليات الموثوقة لضمان جودة المنتج وسلامة ظروف نقله وتخزينه، التي تُعد حساسة ومعقدة للغاية. استخدام المنتجات غير المعتمدة أو المزيفة يشكل مخاطر صحية كبيرة، حيث أن محتويات هذه المنتجات غالبًا ما تكون غير معروفة وقد تكون ضارة. لذلك، يُنصح باستخدام الدواء تحت إشراف طبي، وشرائه من الصيدليات المعروفة، وتجنّب الحصول عليه من مصادر غير موثوقة أو استخدام بدائل غير معتمدة دون إشراف طبي مناسب، مما قد يؤدي إلى آثار صحية سلبية.

وحذرت شركة إيفا فارما، في بيان صادر عنها اليوم، المرضى من شراء "مونجارو" عبر مواقع وسائل التواصل الاجتماعي أو السوق الموازية، مؤكدةً أن العقار الأصلي متوفر حصريًا في الصيدليات المرخّصة، وبسعر موحّد يبلغ 14 ألف جنيه للعلبة الواحدة.

كانت هيئة الدواء المصرية، قد حذرت من تداول منتجات مقلدة من عقار "مونجارو" في الأسواق، داعيةً المواطنين إلى التأكد من مصدر الدواء لضمان فعاليته وسلامتهم.

وأوضحت الشركة أن "مونجارو" متوفر بجميع تركيزاته المعتمدة (2.5 مجم، 5 مجم، 7.5 مجم، 10 مجم)، وهو من إنتاج شركة "إيلي ليلي" العالمية، ويُعد أحدث العلاجات التي تعمل على خفض الوزن.

واختتمت "إيفا فارما" تصريحها بتأكيدها على ضرورة شراء الدواء من القنوات الرسمية في الصيدليات فقط، حفاظًا على صحة المرضى وسلامتهم، مُشددةً على أن التزام المواطنين بهذه التعليمات يُسهم في القضاء على السوق الموازية غير المرخصة.