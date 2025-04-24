مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11764 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 83.28 نقطة، ليقفل عند مستوى 11764.39 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.9 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 398 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 173 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 67 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الاستثمار صناعة الورق، ودراية، والباحة، ومعادن، والإعادة السعودية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات ملكية ريت، ومشاركة ريت، والكابلات السعودية، والجزيرة ريت، والبحر الأحمر الأكثر انخفاضًا في التعاملات, وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و 4.71%.

فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، والباحة، وشمس، والتصنيع، ومسار هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وشركة الاتصالات السعودية stc، والأهلي، ومسار، ومعادن هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 135.49 نقطة ليقفل عند مستوى 28598.60 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 28 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.

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