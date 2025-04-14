شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالـ"فيديو"كارثة مرورية قرب منفذ الوديعة: حادث مروع يودي بحياة العشرات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفي وأصيب عشرات المسافرين، مساء الأحد، في حادث تصادم مروّع وقع بين حافلتين للنقل الجماعي في منطقة العبر بمحافظة حضرموت، بالقرب من منفذ الوديعة الحدودي مع المملكة العربية السعودية.

وقالت مصادر إعلامية أن الحادث أسفر عن وفاة ثمانية أشخاص بينهم باكستاني ومصري وأكثر من 24 جريحاً غالبيتهم نساء وأطفال.

وتداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو مروعة تُظهر حجم الأضرار التي لحقت بالحافلتين.

وناشدت إدارة مستشفى العبر بسرعة التدخل العاجل وتقديم الدعم من خلال التبرع بالدم؛ وذلك بسبب تزايد أعداد المصابين الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة، مؤكدة أن الوضع في المستشفى حرج للغاية نتيجة الارتفاع الكبير في عدد الإصابات.

ويُعد طريق العبر – الوديعة أحد أكثر الطرق حيوية واكتظاظًا بحركة المسافرين بين اليمن والمملكة، وقد شهد خلال السنوات الماضية حوادث مماثلة بسبب السرعة الزائدة أو ضعف البنية التحتية للطريق.