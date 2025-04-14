السعودية | محافظ الدرعية ووزير الصحة يزوران مستشفى الدرعية ومركزًا صحيًا بالمحافظة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اطّلع صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن عبدالله محافظ الدرعية، ومعالي وزير الصحة الأستاذ فهد الجلاجل، على مستشفى الدرعية، الذي دُشن برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ضمن مشاريع منطقة الرياض الصحية.

وفي سياق متصل زار سمو المحافظ ومعالي وزير الصحة، مركز عبدالمنعم الراشد للرعاية الصحية بالدرعية، الذي دُشن برعاية كريمة من سمو أمير منطقة الرياض، ضمن مشاريع منطقة الرياض الصحية.

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