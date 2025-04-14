شكرا لقرائتكم خبر عن يحدث الان.. مشهد مهيب في سماء صنعاء (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تتجلى الآن في سماء العاصمة اليمنية صنعاء وضواحيها قوة تيارات الهواء الصاعد، أو ما يُعرف بتيارات الحمل الحراري، وذلك بعد التكوّن الملحوظ والمذهل للسحب الركامية.

ويُشير إلى أن هذه التيارات الدافئة والرطبة الصاعدة تعمل على دفع بخار الماء إلى طبقات الجو العليا، حيث يبرد ويتكثف ليُشكل هذه الكتل الضخمة من الغيوم الركامية.

ورصد سكان العاصمة صنعاء هذا المشهد الطبيعي اللافت، للسحب الركامية المهيبة وهي تتشكل وتتمدد في السماء عبر منصات التواصل الاجتماعي، معبرين عن إعجابهم بجمال وقوة الظاهرة الجوية.

