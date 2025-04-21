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عدن - ياسمين التهامي - أميركا تواجه خطر فقدان السيطرة على سوق الشرائح الإلكترونية لصالح الصين
حيث يرى المحلل جاك غولد أن الحظر قد يدفع الشركات الصينية إلى الابتكار، مما يمنحها ميزة تنافسية في سوق أشباه الموصلات العالمي.
حيث تتوقع "إنفيديا" خسائر تصل إلى 5.5 مليارات دولار، بينما قد تستنزف "إيه إم دي" نحو 800 مليون دولار من أرباحها.
وعلى الجانب الآخر، تطال القيود الأميركية وحدات معالجة الرسومات المتطورة التي تنتجها "إيه إم دي".
واعتبر روب إنديرلي، المحلل المستقل، أن القواعد الصارمة قد تعطي دفعة كبيرة للصين في مجال صناعة المعالجات الدقيقة.
بينما يؤكد جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ"إنفيديا"، أن شركته يمكنها التكيف مع المتطلبات الجديدة دون التأثير على تقدمها التكنولوجي في الذكاء الاصطناعي.
في حين يرى دان إيف، المحلل لدى "ويدبوش"، أن "إنفيديا" تلعب دوراً محورياً في الصراع الإلكتروني بين الولايات المتحدة والصين، مشيراً إلى أن حروب الشرائح الإلكترونية لا تزال مستمرة.
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