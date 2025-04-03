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تفاصيل إشراك اليابان للمملكة بمحادثات تطوير مقاتلة الجيل السادس GCAP .. فيديو

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تفاصيل إشراك اليابان للمملكة بمحادثات تطوير مقاتلة الجيل السادس GCAP .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - تخطط اليابان لإشراك المملكة في المحادثات المقبلة حول التطوير المشترك لمقاتلة “مقاتلة الجيل السادس “GCAP، إلى جانب المملكة المتحدة وإيطاليا.

وقال الصحفي هاني الصفيان: “أن برنامج Global Combat Air Program المعروف ب GCAPالذي ستدخله المملكة هو برنامج قتال جوي يعتبر من أكبر البرامج العسكرية في العالم وهو شراكة استراتيجية بين المملكة المتحدة واليابان وإيطاليا”.

وأضاف: ” يهدف البرنامج إلي تطير مقاتلة جوية من الجيل السادس، أطلق عليها العاصفة، وأعتمد المشروع على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأنظمة الرادار المتقدمة والتخفي عن أنظمة الدفاع الجوي”.

وتابع: “المقاتلة ستزود بنظام أسلحة ذكى متقدم وكمرة قيادة تفاعلية متطورة في البرمجيات وأجهزة استشعار متكاملة ورادار قوى قادر على توفير بيانات أكثر من 10 ألاف مرة من الأنظمة الحالية”.

وأكمل: “هذا المشروع يعتبر حجر الزاوية في الشركات الدفاعية والأمنية الاستراتيجية والتي أكدت فيه الدول المتحالفة أنه سيوفر القدرة على هزيمة التهديدات المستقبلية خاصة مع دخول المقاتلة الخدمة ف عام 2035”.

وأشار الصفيان إلي أن المملكة أكدت للدول المتحالفة منذ سنوات رغبتها الدخول في هذ البرنامج، قائلا: “يأتي هذا في ظل التطور والتقدم في المملكة وتصنيعها للقطع العسكرية والذي يعتبر أحد أهم استراتيجيات رؤية 2030”.

واختتم: “اليوم ونقلا عن صحيفة يابانية، اليابان تعتزم لإشراك المملكة في المحادثات المقبلة حول التطوير المشترك لمقاتلة “مقاتلة الجيل السادس “GCAP، إلى جانب المملكة المتحدة وإيطاليا.

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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