شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل إشراك اليابان للمملكة بمحادثات تطوير مقاتلة الجيل السادس GCAP .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تخطط اليابان لإشراك المملكة في المحادثات المقبلة حول التطوير المشترك لمقاتلة “مقاتلة الجيل السادس “GCAP، إلى جانب المملكة المتحدة وإيطاليا.

وقال الصحفي هاني الصفيان: “أن برنامج Global Combat Air Program المعروف ب GCAPالذي ستدخله المملكة هو برنامج قتال جوي يعتبر من أكبر البرامج العسكرية في العالم وهو شراكة استراتيجية بين المملكة المتحدة واليابان وإيطاليا”.

وأضاف: ” يهدف البرنامج إلي تطير مقاتلة جوية من الجيل السادس، أطلق عليها العاصفة، وأعتمد المشروع على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأنظمة الرادار المتقدمة والتخفي عن أنظمة الدفاع الجوي”.

وتابع: “المقاتلة ستزود بنظام أسلحة ذكى متقدم وكمرة قيادة تفاعلية متطورة في البرمجيات وأجهزة استشعار متكاملة ورادار قوى قادر على توفير بيانات أكثر من 10 ألاف مرة من الأنظمة الحالية”.

وأكمل: “هذا المشروع يعتبر حجر الزاوية في الشركات الدفاعية والأمنية الاستراتيجية والتي أكدت فيه الدول المتحالفة أنه سيوفر القدرة على هزيمة التهديدات المستقبلية خاصة مع دخول المقاتلة الخدمة ف عام 2035”.

وأشار الصفيان إلي أن المملكة أكدت للدول المتحالفة منذ سنوات رغبتها الدخول في هذ البرنامج، قائلا: “يأتي هذا في ظل التطور والتقدم في المملكة وتصنيعها للقطع العسكرية والذي يعتبر أحد أهم استراتيجيات رؤية 2030”.

واختتم: “اليوم ونقلا عن صحيفة يابانية، اليابان تعتزم لإشراك المملكة في المحادثات المقبلة حول التطوير المشترك لمقاتلة “مقاتلة الجيل السادس “GCAP، إلى جانب المملكة المتحدة وإيطاليا.