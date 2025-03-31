شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات تكثف جهودها على جسر الملك فهد في أول أيام عيد الفطر .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - واصلت المديرية العامة للجوازات جهودها الميدانية على جسر الملك فهد، في أول أيام عيد الفطر المبارك، لضمان انسيابية الحركة وتسهيل إجراءات العبور للمسافرين.

وأكدت الجوازات أن استخدام تطبيق “جسر” لإنجاز عمليات الدفع المسبق لرسوم العبور، وتأمين المركبات، ومتابعة البث المباشر للحركة المرورية، يساهم بشكل كبير في تقليل فترات التوقف والازدحام على الجسر، مما يسهل حركة المسافرين خلال فترة الإجازات.

كما شددت على أهمية الاستعداد المسبق عبر القنوات الرقمية، كونه الحل الأمثل لضمان تدفق المركبات بسلاسة وتجنب الاختناقات التي قد تحدث نتيجة زيادة أعداد المسافرين في هذه الفترة.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز تجربة العبور عبر الجسر وتوفير خدمات أكثر كفاءة للمسافرين .