من بينهم ياسمين عبد العزيز وهاني سلامة.. فنانون يعودون للسينما بعد غياب

ياسمين عبدالعزيز تعود بعد غياب 6 سنوات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 أبريل 2025 11:53 مساءً - يشهد قطاع السينما في مصر عودة مجموعة من النجوم إلى الشاشة الكبيرة، بالتزامن مع النشاط الواسع الذي يشهده هذا المجال مؤخراً، والانتعاشة الموجودة بشباك التذاكر، والإقبال الجماهيري الكبير على دور السينماالأمر الذي دفع عدداً من الفنانين للعودة إلى جمهورهم؛ خاصة وأنّ لديهم سجل إنجازات سينمائي حافلاً. وفي التقرير التالي نستعرض لكم أبرز النجوم العائدون للسينما بعد سنواتٍ من الغياب.تُعَد الفنانة ياسمين عبدالعزيز من أبرز العائدين إلى السينما، بعد غياب دام أكثر من 6 أعوام، منذ فيلم "الأبلة طمطم" الذي عُرض عام 2018؛ حيث بدأت تصوير فيلم كوميدي جديد بعنوان "زوجة رجل مش مهم"، ويُقاسمها البطولة الفنان أكرم حسني؛ حيث افتتح الثنائي تصوير العمل قبل موسم مسلسلات رمضان 2025؛ ليتوقف بشكلٍ مؤقت، قبل استئنافه مُجدداً خلال أيام قليلة. وهو من تأليف شريف الليثي. وإخراج معتز التوني.

"زوجة رجل مش مهم" محاكاة لاسم فيلم "زوجة رجل مهم" الذي قدّمه الفنان الراحل أحمد زكي بمشاركة ميرفت أمين. وإخراج محمد خان، ويُعَد من كلاسيكيات السينما المصرية. إلا أن الفيلم الجديد تقدّمه ياسمين عبدالعزيز وأكرم حسني بعيداً تماماً عن فيلم أحمد زكي؛ حيث جاء اختيار اسم الفيلم كمحاكاة فقط، مثلما يحدث في العديد من الأعمال باختيار أسماء تحاكي أعمالاً كلاسيكية.

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هاني سلامة وغياب 14 عاماً

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كما يقطع الفنان هاني سلامة، فترة غيابه عن السينما، التي تجاوزت الـ14 عاماً، منذ فيلم "واحد صحيح" الذي عُرض عام 2011، بفيلم جديد يحمل اسم "الحارس"، الذي انطلق تصويره مؤخراً؛ تمهيداً لطرحه خلال وقتٍ لاحق من العام الجاري. وتُشاركه البطولة الفنانة السوريةفي أولى تجارِبها في السينما المصرية، وذلك بجانب: أحمد الرافعي، ومحمود ياسين جونيور، وعدد آخر من الفنانين. ومن تأليف عمر عبدالحليم. إخراج ياسر سامي.

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عودة محمد رجب بعد غياب بفيلم "كوكتيل"

الأمر ذاته مع الفنان، الذي يعود هو الآخر إلى شاشة السينما بعد غياب تجاوز الـ6 أعوام، منذ فيلم "بيكا" الذي عُرض عام 2018؛ حيث تعاقد على بطولة فيلم جديد يحمل اسم"، وهو من تأليف محمد سيد مبروك. وإنتاج أحمد السبكي؛ حيث لم يُحدد موعد تصويره حتى الآن.

وكان محمد رجب قد شارك محبيه ومتابعيه صوراً عبْر صفحته على "إنستغرام"، ظهر فيها برفقة المنتج أحمدالسبكي وهو يقوم بتوقيع عقود الفيلم. وعلَّق بالقول: "بسم الله توكلنا على الله فيلم كوكتيل، من إنتاج الأستاذ أحمدالسبكي، ومن تأليف محمد سمير مبروك".

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حورية فرغلي في "المدرسة"

كما تترقب الفنانة حورية فرغلي طرح فيلمها الجديد "المدرسة"، والذي يُعيدها إلى السينما بعد فترة غياب تصل إلى 6 سنوات، منذ فيلم "استدعاء ولي عمرو" الذي عُرض عام 2019؛ حيث انتهت من تصوير فيلمها الجديد منذ فترة، بينما لم يتحدد بعدُ موعد طرحه للجمهور.ويُشارك في بطولة الفيلم بجانب حورية فرغلى، كلّ من: إيساف، طارق النهري، أحمد عبدالله محمود، نور الكاديكي، محمود فارس، صبري عبدالمنعم. والعمل قصة كلٍّ من: محمد جمال الحديني، ومحمد حمزة. وسيناريو وحوار محمد شعبان. وإخراج محمد جمال الحديني. وتدور الأحداث في إطار من الإثارة والتشويق.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».