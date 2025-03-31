استقالة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من منصبه

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة، أنّ "وزير الماليّة الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (Bezalel Smotrich) استقال من منصبه، مشيرًا إلى "خرق للاتفاقيّات" بين حزبه وحزب "عوتسما يهوديت" بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ورئيس الوزراء بنيامين نتانياهو".
وأشارت إلى أنّ "استقالة سموتريتش تُعتبر خطوة إجرائيّة، إذ ينوي العودة إلى عضويّة الكنيست، وقد طلب رسميًّا إعادة تعيينه في مناصبه الوزارية فور استعادته منصبه البرلماني".
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