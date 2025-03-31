ترامب حذّر الحوثيين والإيرانيين من أنّ الآتي أعظم إذا لم تتوقف الهجمات على السفن

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب "الحوثيين والإيرانيين من أنّ الآتي أعظم إذا لم تتوقف الهجمات على السفن"، وذلك بعدما نفذت الولايات المتحدة ضربات على الحوثيين.

وقال ترامب "أوقفوا إطلاق النار على السفن الأميركية، وسنتوقف عن إطلاق النار عليكم. وبخلاف ذلك، فإنّنا سنكون ما زلنا في البداية فقط، والآتي أعظم بالنسبة إلى الحوثيين ورعاتهم في إيران".