الارشيف / اخبار العالم

ترامب حذّر الحوثيين والإيرانيين من أنّ الآتي أعظم إذا لم تتوقف الهجمات على السفن

0 نشر
0 تبليغ

ترامب حذّر الحوثيين والإيرانيين من أنّ الآتي أعظم إذا لم تتوقف الهجمات على السفن

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب "الحوثيين والإيرانيين من أنّ الآتي أعظم إذا لم تتوقف الهجمات على السفن"، وذلك بعدما نفذت الولايات المتحدة ضربات على الحوثيين.

وقال ترامب "أوقفوا إطلاق النار على السفن الأميركية، وسنتوقف عن إطلاق النار عليكم. وبخلاف ذلك، فإنّنا سنكون ما زلنا في البداية فقط، والآتي أعظم بالنسبة إلى الحوثيين ورعاتهم في إيران".

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب حذّر الحوثيين والإيرانيين من أنّ الآتي أعظم إذا لم تتوقف الهجمات على السفن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا