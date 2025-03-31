رسامني: المطار تحت سلطة الدولة وآمن جدًا ولا مستجدات حول توقف استقبال الرحلات الإيرانية

أكّد وزير الأشغال العامّة والنّقل ​فايز رسامني​ أنّ "​مطار بيروت الدولي​ محمي وآمن جدًّا، وأولويّتنا أمن المطار والمسافرين، وعزّزنا الإجراءات الأمنيّة فيه، كما أجرينا بعض التّغييرات الوظيفيّة"، مشدّدًا على "أنّنا ملتزمون بالدّبلوماسيّة ليبقى المطار محيّدًا عن أي استهداف إسرائيلي، ونعمل ليكون آمنًا لأقصى الدّرجات".

وركّز في حديث لقناة "الحدث"، على أنّ "المطار ممسوك بيد من حديد، وجهاز أمن مطار بيروت يراقب الأموال المنقولة ولا يسمح بالتّهريب"، مذكّرًا بأنّ "منذ أسابيع قليلة، تمّ ضبط نحو 2,5 مليون دولار مع أحد المسافرين القادمين إلى لبنان". وأشار إلى أنّ "المطار تحت سلطة الدّولة اللّبنانيّة وجهاز أمن المطار فقط لا غير".

وأوضح رسامني أنّه "تمّ تعيين مدير جديد للمطار، ومدير جديد للطّيران المدني، إذ كان شخص واحد يتولّى المركزين"، مبيّنًا أنّه "لا يوجد مستجدّات حول توقّف استقبال الرّحلات الجويّة الإيرانيّة". وأفاد بـ"أنّنا لم نحدّد موعدًا لتشغيل مطار القليعات".