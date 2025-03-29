شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم السبت 29 مارس 2025 أمام الجنيه بالبنوك الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - رصدت التعاملات البنكية آخر تحديث لسعر الدولار اليوم السبت 29 مارس 2025 أمام الجنيه المصري، وسجل بالبنك المركزي المصري 50.51 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.52 جنيه للشراء و50.62 للبيع، وفي البنك التجارى الدولى CIB سجل 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.وجاء سعر الدولار فى البنوك المصرية كالاتى:
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.52 جنيه للشراء.
سعر الدولار فى بنك مصر.
50.62 جنيه للبيع.
50.52 جنيه للشراء.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
50.62 جنيه للبيع.
50.52 جنيه للشراء.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"
50.62 جنيه للبيع.
50.52 جنيه للشراء.
سعر الدولار فى بنك القاهرة
50.62 جنيه للبيع.
50.52 جنيه للشراء.
50.62 جنيه للبيع.
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