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وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.52 جنيه للشراء و50.62 للبيع، وفي البنك التجارى الدولى CIB سجل 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.

القاهرة - سامية سيد - رصدت التعاملات البنكية آخر تحديث لسعر الدولار اليوم السبت 29 مارس 2025 أمام الجنيه المصري، وسجل بالبنك المركزي المصري 50.51 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.

شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم السبت 29 مارس 2025 أمام الجنيه بالبنوك الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية