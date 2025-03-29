الاقتصاد

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم السبت 29 مارس 2025 أمام الجنيه بالبنوك الرئيسية

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آخر تحديث لسعر الدولار اليوم السبت 29 مارس 2025 أمام الجنيه بالبنوك الرئيسية

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القاهرة - سامية سيد - رصدت التعاملات البنكية آخر تحديث لسعر الدولار اليوم السبت 29 مارس 2025 أمام الجنيه المصري، وسجل بالبنك المركزي المصري 50.51 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.52 جنيه للشراء و50.62 للبيع، وفي البنك التجارى الدولى CIB سجل 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار فى البنوك المصرية كالاتى:
  سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.52 جنيه للشراء.


50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.52 جنيه للشراء.


50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

50.52 جنيه للشراء.


50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"
 

50.52 جنيه للشراء.


50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

50.52 جنيه للشراء.


50.62 جنيه للبيع.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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