أمانة الباحة تنفذ أكثر من 11 ألف زيارة تفتيشية صحية خلال شهر مارس الماضي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نفّذت أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها 11264 زيارة تفتيشية صحية خلال شهر مارس الماضي, وأسفرت عن تحرير 401 مخالفة للإجراءات الصحية، و33 إنذارًا، وإغلاق 42 محلًا.

وأكد أمين المنطقة الدكتور علي بن محمد السواط، أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة خلال إجازة عيد الفطر جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، مشددًا أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة، وستُطبق جميع العقوبات من إغلاق للنشاط وفرض الغرامات المالية، داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات الصحية من خلال الاتصال على الرقم الموحّد للبلاغات البلدية 940.

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