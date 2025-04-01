سامح حسين يرد على الجدل ويوضح

ميرنا وليد - بيروت - نفى الممثل المصري سامح حسين خبر مطالبته بإلغاء الإجازت فى الأعياد، اذ قال عبر صفحته: "جمهوري الحبيب كل سنة وأنتم طيبين وبخير، بناء على طلبكم، والناس اللي طلبت تفسير لموضوع إني بطالب بإلغاء الإجازات فى الأعياد، الكلام ده طبعا غير حقيقي بالمرة".



وأضاف: "أنا زيكم بحب الإجازة وبحب زيكم أشتغل بإخلاص زي كل واحد فى مجاله، الإجازة دي نعمة من ربنا نشحن من خلالها قوتنا لمواصلة مشوار الحياة، وكل الموضوع إني اتمنيت إن أعياد مصر وأفراحها تزيد وتكتر وساعتها مش لازم ناخد الأعياد الجديدة دي كلها إجازة".

وتابع سامح حسين: "لكني لم أقصد أبدا إلغاء الإجازات الرسمية، وعلى فكرة إحنا بنحب الإجازة علشان بنشتغل، وأي حد جرب قلة الشغل مش هيحب الإجازة، الشغل نعمة ربنا يديمها علينا ويعين كل واحد على حاله ويكرمنا جميعاً ويرزقنا الخير، ويارب حياتكم تكون كلها أعياد وفرحة".