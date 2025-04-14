وزارة التنمية: المتقدمون الى وظائف مجلس الإنماء والإعمار 634 من مختلف الطوائف هو دليل على ثقة المواطن بآلية التعيينات

أعلن مكتب الاعلام في وزارة التنمية الادارية، في بيان، انه "أغلق في 8 نيسان الحالي باب الترشح لوظائف رئيس(ة) مجلس الإنماء والإعمار، نائب (ة) الرئيس، أمين (ة) عام المجلس، أعضاء مجلس الإدارة، ومفوض (ة) الحكومة لدى مجلس الإنماء والإعمار.

ولفت المكتب، الى أنه "في الوقت نفسه، تمّ إطلاق وظائف الهيئة الناظمة للإتصالات. ويعمل مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية على إطلاق باب الترشح في المستقبل القريب لكل من الهيئة الناظمة للطيران المدني، الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء، هيئة أوجيرو، ومجلس إدارة تلفزيون لبنان".

وذكر أنّ "أعداد المتقدمين (ات) الـ 634 لوظائف مجلس الإنماء والإعمار وردت من مختلف الطوائف اللبنانية، وهذا دليل على ثقة المواطن بآلية التعيينات".

جدول بأعداد المرشحين (ات) لكل وظيفة:

-رئيس (ة) مجلس الانماء والاعمار : 100

-نائب رئيس (ة) مجلس الانماء ةالاعمار: 131

-الامين (ة) العام (ة) لمجلس الانماء ةالاعمار: 110

-اعضاء مجلس الادارة: 236

-مفوض (ة) الحكومة لدى مجلس الانماء والاعمار: 57

المجموع 634