شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج Saturday Night Live يشبه ترامب بالمسيح بسبب الرسوم الجمركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح برنامج Saturday Night Live حلقته الأخيرة بتجسيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالمسيح، في إشارة إلى تصريحاته والقرارات الأخيرة التي اقرها في الاقتصاد الأمريكي واضافة رسوم جمركية ضخمة على الواردات، حيث شهدت الحلقة فقرة افتتاحية مستوحاة من عيد الفصح، وجسد شخصية ترامب "جيمس أوستن جونسون".

وقال أوست جونسون في الافتتاحية :"كما تعلمون، كثيرون يلقبونني بالمسيح، بسبب الفوضى التي أحدثتها في الاقتصاد"، وأضاف جونسون مقتبسًا من ترامب: "أو بسبب رسومي الجمركية الرائعة - الرائعة جدًا - التي كانت ناجحة لدرجة أنني اضطررت إلى إيقافها".

كان هذا التهكم على تراجع ترامب الجزئي عن قراراته الاقتصادية الرئيسية وهي الرسوم الجمركية الشاملة، وسرعان ما أن أشارت أسواق السندات إلى أن الاقتصاد الأمريكي على وشك الانهيار، وتدهور سوق الأسهم عندما أوقفها ترامب مؤقتًا، لكنها هبطت مجددًا بسبب القلق بشأن الرسوم الجمركية البالغة 145% على الصين، الشريك التجاري الرئيسي.

قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعفاء الهواتف الذكية وأجهزة الحاسب الآلي والإلكترونيات الأخرى من الرسوم الجمركية التي تُعرف باسم "الرسوم المتبادلة" في خطوة تمثل ارتياحا كبيرا لعمالقة صناعة التكنولوجيا، مثل شركة "آبل" وشركة "إنفيديا"، حتى إن كانت هذه الإعفاءات مؤقتة.

وبحسب ما نشرته هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية في وقت متأخر من الجمعة، تم استثناء مجموعة من المنتجات التقنية التي لا تصنع في الولايات المتحدة من الرسوم البالغة 125% على الصين، و10% على بعض الدول الأخرى، وتتضمن الهواتف الذكية، وأجهزة الحاسب الآلي المحمولة، والأقراص الصلبة، ومعالجات الكحاسب الآلي، وشرائح الذاكرة، وغيرها، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" الأمريكية.