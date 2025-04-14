أول تعليق من إتحاد النقابات الفنية على خلفية ملابسات حفل محمد رمضان الأخير

ميرنا وليد - بيروت - أوضح سيد محمود، مستشار اتحاد النقابات الفنية، أنه لن يُتخذ أي إجراء عاجل ضد الفنان المصري محمد رمضان على خلفية ملابسات حفله الأخير في مهرجان Coachella بالولايات المتحدة، إلا بعد مراجعة كافة الفيديوهات والصور الخاصة بالحفل، مشيرًا إلى أن التحقيق لن يتم إلا في حال ورود شكوى رسمية.

كما أكد أن النقابة ستتواصل مع نقابة الموسيقيين للتحقق من حصول رمضان على تصاريح الغناء.

وفي سياق فني، يستعد محمد رمضان لطرح فيلمه الجديد "أسد" خلال موسم عيد الأضحى المقبل. تدور أحداث الفيلم في حقبة المماليك وتتناول ثورة العبيد، ضمن إطار تاريخي مشوّق. تشارك الممثلة اللبنانية رزان جمال في البطولة بدور أميرة غير مصرية تقع في حب شخصية رمضان، وسط تصاعد درامي وأكشن.