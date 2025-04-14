إليكم موعد إطلاق إيوان أغنيته المنتظرة "شطبنا"

ميرنا وليد - بيروت - يستعد الفنان اللبناني إيوان لطرح أحدث أعماله الفنية، وهي أغنية تحمل إسم "شطبنا"، وقد أشعلت الشركة المنتجة للعمل حماس الجمهور، كاشفةً عن موعد طرح الأغنية، من خلال منشور عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وعلقت عليه بالقول: "ترقبوا فيديو كليب أغنية شطبنا للفنان ايوان بعد غد الأربعاء في السادسة مساءاً بتوقيت لبنان".



أغنية "شطبنا" من كلمات محمود شوقي، ألحان شريف عبد المنعم، توزيع موسيقي هارون، وقد صوّرها إيوان على طريقة الفيديو كليب من إخراج عادل سرحان.

​​​​​​​على صعيد آخر، أجرى موقع "الفن" مؤخراً لقاءً مع إيوان، تناولنا فيه العديد من المواضيع، منها أغنيته الجديدة، وتواجده مؤخراً بشكل ملفت في المناسبات، وعلاقته بمواقع التواصل الإجتماعي، وتحدثنا معه عن الأزمة الصحية التي مرّ بها وأدت الى دخوله المستشفى.

