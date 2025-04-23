شكرا لقرائتكم خبر عن روبي تحيى حفلا ضمن مهرجان موازين 20 يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الصفحة الرسمية لمهرجان موازين الدولي، عن إحياء حفل للنجمة روبي، في مدينة الرباط، يوم الجمعة 20 يونيو المقبل، على مسرحة منصة النهضة، ونشرت الصفحة بوست قائلة: "صوتها.. حيوي، حضورها.. لا يُقاوم، تلتقى روبى بجمهورها على منصة النهضة يوم 20 يونيو في واحدة من أجمل سهرات مهرجان موازين، كونوا على الموعد مع الإيقاع المصري الأصيل والحديث".



روبي

وسبق وأعلنت الصفحة الرسمية لمهرجان موازين الدولي، عن إحياء حفل للنجم وائل جسار، في مدينة الرباط، يوم الجمعة 20 يونيو المقبل، على المسرح الوطني محمد الخامس، ونشرت الصفحة بوست قائلة: "بصوته الدافئ وحضوره الآسر، وائل جسار يعود ليمنح جمهور الرباط ليلة من الطرب الراقي، الجمعة 20 يونيو 2025، خشبة المسرح الوطني محمد الخامس تحتضن لحظة فن خالص".