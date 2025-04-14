سيفن نبيل وهند زيادي حتلان التريند بـ "ألو ألو" بعد النجاح الكبير

ميرنا وليد - بيروت - يحقق ديو الفنان العراقي سيف نبيل والفنانة المغربية هند زيادي و الذي يحمل عنوان "ألو ألو" نجاحاً هائلاً، وذلك بعد ساعات قليلة من طرحه.



أغنية "ألو ألو"، التي تحولت إلى ترند، استقطب جمهوراً كبيراً من محبي سيف وهند، لتلاقي تفاعلاً واسع في العالم العربي الأفريقي.

الأغنية حصدت في أقل من 72 ساعة على طرحها، أكثر من 5 ملايين مشاهدة على يوتيوب، إلى جانب تصدرها قوائم الاستماع في عدد من البلدان، من بينها: المغرب، اليمن، المملكة العربية السعودية، العراق، الجزائر وغيرها.

وما زاد من تميز "ألو ألو" هو إتقان سيف نبيل أداء الأغنية باللهجة المغربية، فنجح في استقدام الثقافة المغربية إلى قلب العراق والعالم العربي بأسلوبه الفريد.

تم تصوير الفيديو كليب في المغرب، وتحديدًا في مدينة مراكش، تحت اشراف المخرجة المغربية كوثر التغزاوي وسط أجواء فيها الكثير من الفرح والرقص والحيويّة والمرح والحبّ، وظهر سيف وهو يؤدّي رقصة مُتقنة على وقع الإيقاع السريع للأغنية أمّا هند زيادي فقد خطفت الأنظار بجمالها وأنوثتها الطاغية.

