شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يفتتح جلسات الأسبوع على ارتفاع 0.7% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تداولات الأسبوع الحالي، اليوم الأحد، على ارتفاع بنسبة 0.7%، عند 11631 نقطة، وبتداولات بلغت 828.025 مليون ريال.

وبحسب موقع تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة في الافتتاح نحو 56.603 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 9.483 تريليون ريال. ارتفاع أسهم 229 شركة ارتفعت أسهم 229 شركة في بداية تعاملات اليوم، فيما انخفضت 15 فقط، من بين 253 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، الاستثمار ريت، وطباعة وتغليف، وصدق، وجبل عمر، ولازوردي، الأكثر ارتفاعا.

ووفقا لموقع تداول، كانت أسهم شركات، أسمنت الرياض، وسليمان الحبيب، وسيكو السعودية ريت، ومشاركة ريت، والكثيري، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية افتتاح مؤشر السوق الموازية، نمو، تعاملات اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.5%، عند 28844 نقطة، وبتداولات بلغت 3.290 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة في بداية تعاملات اليوم 241.718 ألف سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 54.430 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 30 شركة في بداية تعاملات اليوم الأحد، فيما انخفضت 16، من بين 113 شركة مدرجة في السوق الموازية.