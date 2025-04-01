شكرا لقرائتكم خبر عن ياسين سعيد نعمان يعلق على قرار تشكيل مجلس الشيوخ الجنوب العربي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كتب الدكتور ياسين سعيد نعمان مقالا جاء فيه:

أبحر الجميع على قارب إسمه " دولة المواطنة"

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استدعاء الماضي السياسي لمعالجة مشاكل الحاضر وصياغة المستقبل خطأ جسيم . هذه قاعدة عامة في الحياة السياسية لا يجوز إغفالها .

يزخر الماضي بكنوز المعرفة التي تشكل تراثًا انسانيًا هائلاً ، لكن هذا التراث يُفرز منه السياسي باعتباره حالة خاصة لا تتكرر ، وكل الذين حاولوا تكرارها في ظروف وحقب مختلفة تقطعت بهم السبل وتخبطوا في معارك أفضت إلى انهيارات متلاحقة .

الماضي تاريخ له دوره في الاستدلال على المعطيات والاحداث والوقائع التي تكونت منها وبسببها الهوية الوطنية لكل شعب من شعوب الأرض ، ولكل أمة من أمم الكون ، عبر عمليات طويلة ومعقدة يشترك فيها المجتمع بكل مكوناته ، وقدم ويقدم من خلالها التضحيات الجسيمة .

يتوقف دور التاريخ في مدّنا بما يسهم في بقاء حلقات التواصل مع الماضي عندما يتعلق بهذه المسألة ، أما إدارة هذه الهوية فإنها تجسد حلقات التطور الطبيعي التي يستنبطها الانسان من حاجاته وظروف عصره وبأدوات يختارها بإرادته ، والتي لا تستقيم حياته بدونها انطلاقًا من كونه يمتلك عقلًا ينتج المعرفة ، ويتطور بالمعرفة في علاقة جدلية تتجسد في التكوين السياسي والاجتماعي الذي يدير بواسطته شئون حياته .

لا أذهب باستدعاء الماضي هنا إلى الأفراد كأفراد مؤهلين للقيام بدور سياسي واجتماعي ما ، وإنما إلى الرمزية والمسميات الماضوية التي يتم بها استدعاؤهم لتمثيل المكونات السياسية والاجتماعية لما قبل الدولة للقيام بهذا الدور .

مكر التاريخ ، في ظروفنا ، يضع قراراً من هذا النوع ، بغض النظر عما يحمله من أهداف ، في فك الماضي ؛ وللماضي السياسي في الجنوب فك تمساح توارى طويلاً في المياه الضحلة ينتظر أن يأتي اليه القارب المُتْعب والمبحر وسط العواصف ليصفي حسابات قديمة .

لا يمكن أن يُسلّم هذا البلد الى فك التمساح بحثاً عن طريق يوصله بالمستقبل . لتكن لدى البلد الوجاهات الاجتماعية التي يعتد بها ، والتي تستولد من رحم المواطنة والدولة والأهلية والكفاءة ، لا من أرحام المنزلة الاجتماعية والتراتبية المتيبسة ، والتي تعيد تفكيك الجنوب إلى تكويناته السياسية والاجتماعية القديمة من خلال استدعاء الماضي السياسي الذي طوته الثورة ، وأنتجت عوضاً عنه دولة صار فيها الجميع مواطنين . أصبح فيها السلطان القديم لجغرافيا لا تتعدى حدود القبيلة محافظًا لرقعة جغرافية وبشرية واسعة عابرة لحدود القبيله الصغيرة التقليدية ؛ وأصبح الشيخ قائدًا عسكريًا يضم في لوائه أو فرقته أو جيشه كل البلاد متجاوزًا حدود السلطنة والمشيخة والامارة ، وغيره .. وغيره ممن بإمكانه أن يصبح قائدًا لما هو أعم وأكبر ، فكيف لنا أن نعيد ترسيم هؤلاء "المواطنين" في حدود قبيلتهم أو إمارتهم .. الخ . الدولة الوطنية أكسبت الجميع "المواطنة" ، وفتحت أمامهم الطريق الى أن يكونوا قادة وطن ، وتكون الدولة بهذا قد تشكلت من ذلك النسيج الذي لم يعد بالإمكان فرزه دون أن يؤدي ذلك إلى تفكيكه .

مرة أخرى أقول إن استدعاء الماضي السياسي لمعالجة مشاكل الحاضر والمستقبل خطأ كبير ، لقد أبحر الجميع على قارب اسمه " الوطن" واشتقوا منه صفة المواطنة ، والتي تعني المساواة في الحقوق والواجبات ، ومنها حقه في أن يصبح قائدًا في دولة عابرة لحدود القبيلة أو الامارة و السلطنة وغيرها من التكوينات السياسية القديمة ، وحق البلاد عليه في أن يسهم في تحويلها إلى وطن .

كل عام وانتم بخير .