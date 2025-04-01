السعودية | طيران ناس يعايد الأطفال في أكثر من 5 مستشفيات بألف هدية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

وزع طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، 1000 هدية على الأطفال في المستشفيات في يوم عيد الفطر، بمشاركة موظفي الشركة، ضمن سعي طيران ناس لتبني مبادرات تعزز علاقة الشركة مع كافة أطياف المجتمع.

وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع فريق “كن صديقي” التابع لوحدة التطوع بالمدينة الطبية لجامعة الملك سعود، لتوزيع الهدايا في سبعة مستشفيات في الرياض خلال أيام العيد على أطفال أجنحة الإقامة الدائمة والأورام والتنويم، في سعيها الدائم لوصول مبادراتها إلى مختلف فئات المجتمع.

وكانت الشركة قد احتسبت مشاركة موظفيها التطوعية ضمن ساعات العمل، تأكيدا منها على تعزيز الاستدامة وجعل التطوع جزءًا من ثقافة العمل في مختلف إداراتها.

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