شريهان تنشر صورة نادرة لها.. ظهرت بغاية الجمال بإطلالة باللون الأصفر

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 أبريل 2025 01:23 صباحاً - كما عودت النجمة شريهان جمهورها ومحبيها بنشر صور لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" سواء بإطلالات كاجوال أو كلاسيكية، نشرت مجددًا صورة نادرة لها بدت خلالها في غاية الجمال.
واكتفت بالتعليق على الصورة بإيموجي قلب باللون الأصفر.
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شريهان تنشر صورة نادرة لهاشاركت النجمة شريهان من خلال حسابها الشخصي على "إنستغرام"، صورة نادرة لها، ظهرت من خلالها بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت جاكيت من الجلد بلون الأصفر، كما اعتمدت تسريحة الكعكة مع مكياج ناعم أظهر رقتها المعتادة، مع اعتماد نظارات طيبة وأقراط كبيرة، وظهرت أمامها مجموعة من الأوراق.
واكتفت بالتعليق على الصورة بإيموجي قلب باللون الأصفر.
https://www.instagram.com/p/DIBqi35tFR5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DIBqi35tFR5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DIBqi35tFR5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
تعرفوا على شريهان وضرتها إسعاد يونس قصة محبة وعلاقة استثنائية .. في يوم ميلاد الأولى أعرفوا القصة!