شريهان تنشر صورة نادرة لها.. ظهرت بغاية الجمال بإطلالة باللون الأصفر

شريهان تنشر صورة نادرة لها

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شريهان تهنئ جمهورها بعيد الفطر المبارك 2025

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 أبريل 2025 01:23 صباحاً - كما عودت النجمةجمهورها ومحبيها بنشر صور لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" سواء بإطلالات كاجوال أو كلاسيكية، نشرت مجددًا صورة نادرة لها بدت خلالها في غاية الجمال.شاركت النجمةمن خلال حسابها الشخصي على "إنستغرام"، صورة نادرة لها، ظهرت من خلالها بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت جاكيت من الجلد بلون الأصفر، كما اعتمدت تسريحة الكعكة مع مكياج ناعم أظهر رقتها المعتادة، مع اعتماد نظارات طيبة وأقراط كبيرة، وظهرت أمامها مجموعة من الأوراق.واكتفت بالتعليق على الصورة بإيموجي قلب باللون الأصفر.تعرفوا على شريهان وضرتها إسعاد يونس قصة محبة وعلاقة استثنائية .. في يوم ميلاد الأولى أعرفوا القصة!كانت النجمةمن أوائل الفنانين الذين حرصوا على تهنئة جمهورهم ومحبيهم بعيد الفطر المبارك 2025، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "إكس" بعيد الفطر المبارك؛ حيث قالت: "كل عام وحضراتكم جميعاً بخير، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات".