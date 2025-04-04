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طقس السعودية.. أمطار رعدية على عرعر بمنطقة الحدود الشمالية

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واس - عرعر 0 تبليغ

  • طقس السعودية.. أمطار رعدية على عرعر بمنطقة الحدود الشمالية 1/3
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  • طقس السعودية.. أمطار رعدية على عرعر بمنطقة الحدود الشمالية 3/3

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الدمام - شريف احمد - هطلت مساء اليوم، أمطار رعدية تصل إلى متوسطة على مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية، وعددٍ من المراكز التابعة لها.
كان المركز الوطني للأرصاد، توقّع في تقريره عن حالة الطقس اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، والقصيم، وحائل، والجوف والحدود الشمالية، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
أمطار غزيرة على مدينة عرعر - واس
أمطار على طريف بالحدود الشمالية - اليوم

في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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