شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار رعدية على عرعر بمنطقة الحدود الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت مساء اليوم، أمطار رعدية تصل إلى متوسطة على مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية، وعددٍ من المراكز التابعة لها.كان المركز الوطني للأرصاد، توقّع في تقريره عن حالة الطقس اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، والقصيم، وحائل، والجوف والحدود الشمالية، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان.