أول تعليق لـ نضال الشافعي بعد وفاة زوجته.. طلب الدعاء لها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 أبريل 2025 01:23 صباحاً - في أول منشور له بعد وفاة زوجته؛ استعان الفنان نضال الشافعي بالآيات القرآنية في طلب الدعاء لزوجته؛ كما كشف عن موعد ومكان العزاء.
وأضاف : "سيقام العزاء غداً السبت الموافق 5 من ابريل عقب صلاة المغرب بالمجمع الاسلامي بالشيخ زايد .. اسالكم الدعاء لزوجتى بالرحمة والمغفرة".
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نضال الشافعي يطلب الدعاء لزوجتهشارك الفنان نضال الشافعي من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، منشوراً طلب من خلاله الدعاء لزوجته الراحلة السيدة هند محمد علي، مع تحديد مكان وموعد العزاء، حيث قال: "وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون".
وأضاف : "سيقام العزاء غداً السبت الموافق 5 من ابريل عقب صلاة المغرب بالمجمع الاسلامي بالشيخ زايد .. اسالكم الدعاء لزوجتى بالرحمة والمغفرة".
https://www.instagram.com/p/DICOHSlxSin/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DICOHSlxSin/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DICOHSlxSin/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
جنازة زوجة الفنان نضال الشافعيأُقيمت اليوم في مسجد آل بهجت في مدينة 6 أكتوبر جنازة السيدة هند محمد علي زوجة الفنان نضال الشافعي والتي رحلت عن عالمنا مساء أمس الخميس الموافق 3 أبريل؛ بحضور عدد كبير من نجوم الفن الذين حرصوا على التواجد ومواساته، كان أبرزهم نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، أحمد رزق، أحمد بدير، داليا مصطفى، إيهاب فهمي، حمزة العيلي، أحمد عزمي، وفاء عامر وزوجها محمد فوزي، أحمد زاهر، سعد الصغير، رانيا فريد شوقي والأهل والأصدقاء .
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