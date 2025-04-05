أول تعليق لـ نضال الشافعي بعد وفاة زوجته.. طلب الدعاء لها

نضال الشافعي يطلب الدعاء لزوجته

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جنازة زوجة الفنان نضال الشافعي

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 أبريل 2025 01:23 صباحاً - في أول منشور له بعد وفاة زوجته؛ استعان الفنانبالآيات القرآنية في طلب الدعاء لزوجته؛ كما كشف عن موعد ومكان العزاء.شارك الفنانمن خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، منشوراً طلب من خلاله الدعاء لزوجته الراحلة السيدة هند محمد علي، مع تحديد مكان وموعد العزاء، حيث قال: "وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون".وأضاف : "سيقام العزاء غداً السبت الموافق 5 من ابريل عقب صلاة المغرب بالمجمع الاسلامي بالشيخ زايد .. اسالكم الدعاء لزوجتى بالرحمة والمغفرة".أُقيمت اليوم في مسجد آل بهجت في مدينة 6 أكتوبر جنازة السيدة هند محمد علي زوجة الفنانوالتي رحلت عن عالمنا مساء أمس الخميس الموافق 3 أبريل؛ بحضور عدد كبير من نجوم الفن الذين حرصوا على التواجد ومواساته، كان أبرزهم نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، أحمد رزق، أحمد بدير، داليا مصطفى، إيهاب فهمي، حمزة العيلي، أحمد عزمي، وفاء عامر وزوجها محمد فوزي، أحمد زاهر، سعد الصغير، رانيا فريد شوقي والأهل والأصدقاء .يمكنكم متابعة رمضان 2024.. نضال الشافعي يُعيد تقديم شخصية نور الشريف في "جري الوحوش"

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