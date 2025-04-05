شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تعلن عن دعم دولي لضرب الحو ثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد السيناتور الأمريكي ماركو روبيو أن بلاده اتخذت إجراءات حاسمة ضد جماعة الحوثي بسبب امتلاكهم أسلحة متطورة واستهدافهم المتكرر لسفن الملاحة الدولية، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي بات يدرك حجم التهديد الذي تمثله الجماعة على أمن الملاحة البحرية والاستقرار الإقليمي.



وقال روبيو، خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات الناتو في العاصمة البلجيكية بروكسل: “نتخذ إجراءات ضد الحوثيين لأن لديهم أسلحة متطورة لاستهداف السفن، وعلى العالم أن يتيقن بأنهم يمثلون تهديدًا خطيرًا.”



وأضاف: “الحوثيون هاجموا بحرية الولايات المتحدة 174 مرة، وهناك دول قدمت لنا الدعم، ونحن نشكرها على تعاونها في توجيه الضربات لهذه الجماعة.”



ويأتي هذا التصعيد في التصريحات الأمريكية في ظل التوترات المتزايدة في البحر الأحمر، حيث تواصل جماعة الحوثي تنفيذ هجمات تستهدف السفن التجارية والعسكرية، وهو ما دفع الولايات المتحدة وشركاءها إلى شن غارات جوية متكررة على مواقع الجماعة داخل اليمن.

وتعتبر هذه التصريحات بمثابة رسالة حازمة من واشنطن مفادها أن استمرار الهجمات الحوثية لن يُواجه بالتغاضي، وأن التنسيق مع الحلفاء ماضٍ في طريق الردع العسكري.

