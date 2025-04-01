ميرنا وليد - بيروت - قررت الممثلة المصرية ياسمين صبري إيقاف الإجراءات القانونية ضد الفنان المصري محمد رمضان.

وأصدر الوكيل القانوني لياسمين صبري المحامي طاهر الخول، بياناً جاء فيه: "بشأن ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي عن واقعه تعدي محمد رمضان بالسب والقذف والتشهير وتداوله فيديو عبر حساباته الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي تجاوزت مشاهدته عشرات الملايين من المشاهدة فهي تمثل جرائم جنائية وفقا للمادة 306 من قانون العقوبات والمادتين 70 و76 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003".

وأضاف البيان: "وأفادت موكلتنا برغبتها في وقف الإجراءات القانونية نظرا لإرسال المشكو في حقه رسائل إليها ونشرها على منصاته الإلكترونية تفيد باعتذاره رسميا عما بدر منه من سب وقذف وتشهير فى حقها".

وتابع البيان: "أفادت موكلتي بأنه بناءً على اعتذاره الرسمي ونشره عبر حساباته الرسمية الإلكترونية فقد قبلت اعتذاره حرصا منها على الروابط التي بينهما وعلى الزمالة الفنية ورسالة للتسامح فى هذه الأيام المفترجة المباركة".

وختم البيان: "وإذ أننا في النهاية - ونيابة عن السيدة ياسمين صبري - نؤكد أهمية الكلمة ومسؤلية ما يصدر عن الشخصيات العامة، لاسيما أنها مؤثرة وقدوة في المجتمع ولا تقبل هذه التصرفات في المناسبات الخاصة وعلى المستوى الشخصي أو التجمعات العامة وأمام الكاميرات، ويجب التصرف بمستوى لائق ومحترم لأن الفنان صاحب رسالة ويجب أن يكون نموذجا للتصرفات وفقا للقيم والتقاليد".



كانت هذه تفاصيل خبر تطورات قضية ياسمين صبري ومحمد رمضان..وكيلها القانوني يطل بهذا البيان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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