سعر خيالي لإطلالة صبا مبارك بنقشة النمر من توقيع Versace

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة الأردنية صبا مبارك على متابعيها من خلال مجموعة صور شاركتها معهم عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك مميز، حيث كانت ترتدي كورسيه باللون الاسود من دون أكمام من دار ازياء Versace وصل سعرها إلى 2,480 دولار، مع سروال ضيق بنقشة النمر، و سترة واسعة فوقهم بتفس التصميم من Versace وصل سعره إلى 9,438 دولار، بالإضافة إلى حذاء عالي ذات كعب عالي بنقشة النمر من نفس دار الأزياء، وصل سعره إلى 2,550 دولار.



و من الناحية الجمالية، ربطت صبا شعرها إلى الخلف على شكل كعكة، و طبقت مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.

