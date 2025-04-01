شكرا لبحثكم عن خبر هيئة الإغاثة والأعمال الإنسانية بالمجلس الانتقالي الجنوبي تطلق حملة إنسانية لدعم هذه الفئات في لحج وعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

استجابةً للظروف القاسية التي تعيشها بعض الفئات المحتاجة، أطلقت هيئة الإغاثة والأعمال الإنسانية حملة إنسانية لدعم جمعية الصم والبكم، ومركز الأسر المنتجة في محافظة عدن وجمعية نساء الحوطة، لحج.

وشملت الحملة توزيع مساعدات غذائية متكاملة بتوجيه رعاية كريمة من الرئيس القائد عيدروس قايم الزبيدي والمقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، في خطوة تهدف إلى تخفيف المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجًا. وقد تمت عملية التوزيع بإشراف عام من قبل رئيسة هيئة الاغاثة المحامية نيران سوقي ونزول ميداني من قبل اعضاء هيئة الاغاثة لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، في ظل الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار المعيشي في المناطق النائية.

رسالة تضامن.. وأمل في استمرار الدعم

تأتي هذه المبادرة في إطار سلسلة من الجهود الإنسانية التي تسعى إلى تقديم العون للمجتمعات المعزولة، انطلاقًا من المسؤولية الإنسانية تجاه الفئات الأكثر تضررًا. ومع استمرار التحديات، يبقى الأمل قائمًا في توسيع نطاق الدعم وتعزيز المشاريع التنموية التي تضمن للأهالي حياة أكثر استقرارًا وكرامة، بعيدًا عن قسوة الظروف التي فرضتها الحرب.