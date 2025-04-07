شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من شركات الطيران.. تجنب هذه الألوان الثلاثة لحقائب سفرك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نصحت شركات الطيران المسافرين بتجنب استخدام حقائب السفر ذات الألوان الأسود والرمادي والأزرق الداكن، لكونها الأكثر عرضة للضياع أو الالتباس مع أمتعة الآخرين.

وأكدت شركة "ريان إير" أن اختيار حقائب مميزة أو إضافة علامات ملونة عليها يسهل التعرف عليها، خاصةً عند وجود العشرات من الحقائب المتشابهة على حزام الأمتعة. ونصحت المسافرين باستخدام أربطة أو ملصقات ملونة لتجنب أي ارتباك، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتأتي هذه النصائح بعد تقارير أظهرت أن الحقائب السوداء هي الأكثر فقدانًا في المطارات، نظرًا لصعوبة تمييزها عن بعضها، خاصةً في الرحلات المزدحمة.

بدوره، حث "ستيفان شولتي"، مدير مطار فرانكفورت، المسافرين على اختيار حقائب ذات ألوان فاتحة أو زاهية لتسريع عملية التعرف عليها، مشيرًا إلى أن الحقائب السوداء ذات العجلات تشكل تحديًا كبيرًا للركاب والعاملين في المطارات.

لذا، يُنصح المسافرون باختيار ألوان غير تقليدية أو وضع علامات واضحة على أمتعتهم، مما يقلل من خطر فقدانها ويسهل على موظفي المطار إعادتها في حال ضياعها.

سياسات جديدة محتملة بشأن الأمتعة في الخطوط الجوية الأمريكية

تشير شائعات إلى أن الخطوط الجوية الأمريكية، إلى جانب شركات طيران أخرى، تستعد لاعتماد سياسة جديدة أكثر صرامة بشأن الأمتعة المحمولة على متن الطائرة اعتبارًا من هذا العام.

وتأتي هذه الخطوة المحتملة في أعقاب تحديثات تنظيمية شهدتها المطارات الأوروبية منذ 1 سبتمبر 2024، حيث فرض الاتحاد الأوروبي معايير جديدة أكثر تشددًا على حقائب اليد.

وقد بدأت الخطوط الجوية الأمريكية بالفعل بمراجعة تعليماتها الرسمية المنشورة على موقعها الإلكتروني، في محاولة للتكيف مع هذه التغييرات.

حاليًا، يُسمح للمسافرين على متن رحلات الخطوط الجوية الأمريكية باصطحاب حقيبة يد واحدة وغرض شخصي، مثل حقيبة ظهر صغيرة أو حقيبة كمبيوتر محمول، بشرط أن تتناسب مع المساحة أسفل المقعد.

أما بالنسبة لحقيبة اليد، فيجب ألا يتجاوز حجمها 22 × 14 × 9 بوصات، بما في ذلك العجلات والمقابض. لكن تطبيق هذه السياسة يختلف من مطار إلى آخر، حيث يُعرف بعضها، مثل مطار ميامي الدولي، بالتطبيق الصارم لتلك القواعد، مما أدى إلى تكرار المواجهات مع الركاب عند بوابات الصعود.

في حال تأكدت التقارير الصحفية، فقد يشهد عام هذا العام تقليص الأبعاد المسموح بها لكل من حقائب اليد والأغراض الشخصية، ما سيؤثر على المسافرين المعتادين على الاستفادة من الحد الأقصى الحالي.

وتُضاف هذه التغييرات المحتملة إلى قائمة القيود المتزايدة من جانب إدارة أمن النقل الأمريكية (TSA)، والتي تمنع حمل بطاريات الليثيوم الكبيرة، والطائرات المسيرة، وبعض المواد مثل رذاذ الفلفل، مما يزيد من تعقيد تجربة السفر.

أما الدافع وراء هذه التعديلات، فيتراوح بين الرغبة في تحسين الكفاءة وتقليل الازدحام في الخزائن العلوية، إلى اعتبارات تجارية قد تشجع على تسجيل الأمتعة بمقابل مالي. ومن المتوقع أن تتبع شركات كبرى مثل دلتا، ساوث ويست، ووست جيت خطوات مماثلة خلال هذا العام. لذا، إن كنت من محبي السفر ، فقد حان الوقت لمراجعة مقاسات حقيبتك والتأكد من توافقها مع المعايير القادمة.