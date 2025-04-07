شكرا لقرائتكم خبر عن على 50 شركة شهيرة...القبض على سيدة متهمة بالنصب في مصر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت أجهزة الأمن في مصر من ضبط سيدة أعمال تمتلك شركة وهمية للخدمات البترولية، إلى جانب اثنين من شركائها، بعد اتهامهم بالاحتيال والاستيلاء على أكثر من 260 مليون جنيه من 50 شركة معروفة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين شكلوا عصابة متخصصة في النصب، حيث أوهموا أصحاب الشركات والمواطنين بقدرتهم على استثمار أموالهم مقابل أرباح شهرية، أو توريد مواد تجارية وغذائية لشركات البترول.

وأفاد المحامي إيهاب المنصوري، ممثل الضحايا، بأن التحريات أثبتت استخدام المتهمين لشركة وهمية كواجهة للاحتيال، مما مكنهم من جمع مبالغ طائلة قبل أن يتم ضبطهم.

واتخذت السلطات الإجراءات القانونية بحق المتهمين، بينما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها للقبض على شريك رابع هارب، واستعادة الأموال المنهوبة.



