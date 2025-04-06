شكرا لبحثكم عن خبر تشكيل فريق حكومي خاص لإنجاز العلاوات السنوية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجه رئيس الوزراء د. أحمد عوض بن مبارك بتشكيل فريق متخصص لتنفيذ العلاوات والتسويات المستحقة للموظفين، وذلك خلال مدة زمنية لا تتجاوز الشهر. جاء ذلك خلال زيارته لوزارة الخدمة المدنية والتأمينات للاطلاع على سير العمل والانضباط الوظيفي في بداية الدوام الرسمي بعد عطلة عيد الفطر. وتعهد رئيس الوزراء بدعم الوزارة لتطبيق القوانين وتطوير نظام الخدمة العامة، مشددًا على أهمية مراقبة الأداء الوظيفي بشكل مستمر لضمان الانتظام في العمل.

كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل فريق حكومي خاص لإنجاز العلاوات السنوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.