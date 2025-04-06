شكرا لبحثكم عن خبر عدن ..مبجر وبن جرادي يطلعان على مستوى الانضباط الوظيفي بالمكاتب التنفيذية بمديرية صيرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن- اعلام المديرية

اطلع وكيل محافظة عدن عوض مبجر، ومدير عام مديرية صيرة الدكتور محمود بن جرادي، اليوم، على مستوى الانضباط الوظيفي في المكاتب التنفيذية بالمديرية، عقب إجازة عيد الفطر.

واستمع مبجر، وبن جرادي، من مدراء المكاتب التنفيذية إلى شرح عن مستوى الانضباط ومدى التزام الموظفين في الدوام الرسمي.

وحث مبجر، وبن جرادي، على ضرورة الالتزام بالدوام ومضاعفة الجهود في تقديم الخدمات و التسهيلات وإنجاز المعاملات بما يكفل الارتقاء و تطوير أداء العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.