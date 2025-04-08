شكرا لبحثكم عن خبر مكتب شؤون الشهداء والجرحى بعدن يختتم مشروع توزيع السلال الغذائية للجرحى في عدن بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اختتم مكتب شؤون الشهداء والجرحى في العاصمة عدن اليوم، مشروع توزيع السلال الغذائية المخصصة للجرحى، وذلك بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتنفيذ ائتلاف الخير للتنمية.

وأكد وكيل محافظة عدن لشؤون الشهداء والجرحى، علوي ناصر النوبة، في تصريح صحفي، اكتمال توزيع السلال الغذائية على أربعمائة جريح من أبناء العاصمة عدن، وهو المشروع الذي انطلق في أواخر شهر رمضان الماضي.

وعبّر الوكيل النوبة عن شكره وتقديره لمركز الملك سلمان للإغاثة على اهتمامه بالجرحى وتلمس أوضاعهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وشدد على أن مكتب شؤون الشهداء والجرحى يولي اهتمامًا بالغًا بالشهداء والجرحى، مؤكدًا أن المكتب لن يدخر أي جهد في سبيل رعايتهم، تقديرًا لتضحياتهم الغالية في سبيل الوطن وعزته ورفعته، وأشار إلى أن القيادة السياسية تشدد دائمًا على ضرورة الاهتمام بهذه الشريحة النبيلة.

وخلال اجازة العيد قام الوكيل النوبة بجولة عيدية لزيارة الجرحى المقعدين في عدد من مديريات العاصمة عدن، حيث اطمأن على حالتهم الصحية واستمع إلى احتياجاتهم ومتطلباتهم الصحية والمعيشية، وأكد حرصه على توفير الرعاية الطبية اللازمة لهم وفق الإمكانيات المتاحة، مشددًا على أن قضايا الجرحى تظل في مقدمة أولويات الحكومة.

كما أكد الوكيل النوبة أن المكتب يتابع باستمرار قرارات الترقية التي شملت أكثر من سبعة عشر ألفًا من الشهداء الأبرار والجرحى الأبطال في المحافظات المحررة، لافتًا إلى أن هذه الترقيات تمثل جزءًا من التقدير الرسمي لتضحياتهم من أجل الوطن.

من جانبهم، عبّر الجرحى المستفيدون من مشروع السلال الغذائية عن شكرهم وتقديرهم لاهتمام الوكيل النوبة، مؤكدين أن هذه اللفتات الطيبة تساهم في رفع معنوياتهم وتعكس اهتمام القيادة بظروفهم الإنسانية ومستقبلهم.