شكرا لبحثكم عن خبر رواتب الشهداء والجرحى خط أحمر.. الوكيل "النوبة" يدعو لصرفها دون تأخير والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعرب وكيل محافظة عدن لشؤون الشهداء والجرحى، علوي ناصر النوبة، عن رفضه الشديد لتأخير صرف رواتب أسر الشهداء والجرحى لشهر مارس، مؤكدًا أن هذه الرواتب تمثل مصدر الدخل الوحيد لمعظم هذه الأسر، ولا يجوز التلاعب أو المماطلة فيها.

وأكد النوبة في تصريح صحفي، أن رواتب الشهداء والجرحى تمثل "خطًا أحمر"، داعيًا مجلس القيادة الرئاسي ووزارة المالية إلى تحمل مسؤولياتهم والإسراع في صرف الرواتب بشكل منتظم، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها تلك الأسر بعد فقدان معيلها.

وشدد على أن الوفاء لتضحيات الشهداء والجرحى يبدأ من ضمان حقوق أسرهم والاهتمام بمعيشتهم، مشيرًا إلى أن أي تأخير في الصرف يعمّق من معاناتهم ويعكس تجاهلًا غير مقبول لتضحياتهم الوطنية.