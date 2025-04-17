شكرا لبحثكم عن خبر اختتام الدورة المزدوجة في مهارات القيادة واستراتيجيات التسويق لموظفي «كاك بنك" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن، اعلام كاك بنك:

اختُتمت اليوم الخميس فعاليات الدورة التدريبية المزدوجة في مهارات القيادة واستراتيجيات التسويق التي نظمها بنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك)، واستهدفت عدداً من موظفي مختلف الإدارات والفروع ضمن الاستراتيجية التي وضعتها قيادة البنك ممثلة بالرئيس التنفيذي الأستاذ "حاشد الهمداني" الرامية إلى تعزيز الكفاءات الإدارية والتسويقية ورفع من قدراتهم المهنية.

وتضمنت الدورة التدريبية التي قدمها المدرب سامي البناء واستمرت لمدة 6 أيام خلال الفترة من 12 وحتى 17 من شهر أبريل الحالي بمعدل أربع ساعات يوميا تضمنت جلسات مكثفة تناولت مفاهيم القيادة الحديثة، وبناء فرق العمل، وتطوير استراتيجيات تسويقية مبتكرة تتماشى مع متطلبات السوق المصرفي المحلي والدولي.

وأشاد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات المساندة الأستاذ "منصر جميع" بمستوى التفاعل والإلتزام الذي أبداه المشاركون طيلة أيام الدورة، مؤكدًا على أهمية الإستثمار في رأس المال البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التميز المؤسسي.

وأشار الأستاذ "منصر" في ختام الدورة الى أن هذه الدورة تأتي ضمن توجه البنك لتبني أساليب إدارية حديثة، تعزز من كفاءة القيادات الشابة وتدعم قدراتهم في التعامل مع تحديات السوق المتغيرة، لاسيما في ظل التنافس المتزايد في القطاع المصرفي".

وأضاف: "نؤمن بأن تأهيل الموظف وتزويده بأحدث المعارف في مجالات القيادة والتسويق سينعكس إيجابًا على جودة الأداء المصرفي وعلى تجربة العملاء".