شكرا لبحثكم عن خبر المعهد العالي للإرشاد يكرم وزير الأوقاف والإرشاد تقديرًا لجهوده في رعاية وإعادة تأهيل المعهد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن|

أقام المعهد العالي للإرشاد بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، حفلاً تكريميًا لمعالي وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، وذلك بحضور وكلاء الوزارة ومدراء العموم، تقديرًا وعرفانًا للجهود الكبيرة التي بذلها معاليه في إعادة تأهيل وبناء المعهد بعد الدمار الذي لحق به جراء قصف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران عام 2015.

وخلال الحفل، أُشادت الكلمات بما قدمه الوزير شبيبة منذ اليوم الأول لتوليه قيادة الوزارة، حيث وضع على رأس أولوياته إعادة تأهيل المعهد ليعود مركزًا علميًا رائدًا في مجال الإرشاد الديني وتأهيل الدعاة والخطباء، وقد استمر العمل والمتابعة الحثيثة لأكثر من ثلاث سنوات، تكللت بإعادة افتتاح المعهد وعودته إلى أداء رسالته السامية في نشر قيم الوسطية والاعتدال.

وبهذه المناسبة، صرّح عميد المعهد العالي للتوجيه والإرشاد الشيخ كمال باهرمز قائلاً:

"إن ما تحقق من إعادة بناء وتأهيل لهذا الصرح العلمي لم يكن ليرى النور لولا التوجيهات الدائمة والدعم السخي من معالي الوزير الدكتور محمد شبيبة، الذي تابع أدق تفاصيل المشروع وذلل كل الصعوبات، إيمانًا منه بأهمية هذا المعهد في صناعة خطاب ديني معتدل ومتزن يعزز قيم التسامح والمحبة بين أبناء الشعب اليمني."

وأضاف باهرمز: "ها نحن اليوم نرى المعهد يعاود نشاطه العلمي والتأهيلي، ليستقبل طلابه من مختلف المحافظات، وليكون منارة علمية ترفد المنابر والمجتمع بكفاءات قادرة على حمل رسالة الإسلام، ومواجهة فكر التطرف والانحراف."

واختتم الحفل بتسليم درع الوفاء والتقدير لمعالي الوزير، وسط احتفاء من الحاضرين الذين عبروا عن فخرهم وامتنانهم لما تحقق، داعين الله أن يُكتب هذا العمل في ميزان حسناته، وأن يُبارك في جهوده لخدمة الوطن والدين.