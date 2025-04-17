شكرا لبحثكم عن خبر اللجنة التحضرية لمؤتمر نادي القضاة الجنوبي فرع عدن تعقد اجتماعاً وتقر موعد انعقاد المؤتمر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن / إعلام النادي :

في اطار جهودها والتحضيرات الجارية تمهيداً لانعقاد المؤتمر التاسيسي لفرع نادي القضاة الجنوبي في العاصمة عدن ، عقدت اللجنة التحضيرية ، اليوم الخميس ، اجتماعها الدوري والذي كان قد خرج بعدد من القرارات والتوصيات الهامة ومن ضمنها اقرار الاسبوع القادم موعداً نهائياً لانعقاد المؤتمر في العاصمة عدن.

الاجتماع الذي انعقد بحضور فضيلة القاضي صباح العلواني رئيس المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي والقاضي ناظم باوزير امين عام النادي ، وبرئاسة القاضي محمد الجنيدي رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر ، كان قد ناقش ابرز التحديات والترتيبات والخطوات المطلوب انجازها قبل انعقاد المؤتمر ومن ضمنها اعداد قوائم نهائية باسماء قضاة المحاكم والنيابات المزمع مشاركتهم في المؤتمر ، وانجاز وطباعه البطائق الخاصة بالمشاركين والبنرات الخاصة بالفعالية وخلافها من الترتيبات.

وفي ختامه خرج الاجتماع بعدد من التوصيات الهامة ومنها اقرار نهاية الاسبوع القادم موعداً لانعقاد المؤتمر بعد حجز القاعه ، اضافة للاتفاق على تفاصيل ومهام اخرى جانبية مطلوب من اللجنة انجازها في اسرع وقت ممكن وقبل موعد المؤتمر التاسيسي لاشهار نادي القضاة الجنوبي فرع عدن.