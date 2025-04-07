شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق...المسوري يكشف عن مقتل هذا المسؤول الحو ثي الكبير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف المحامي محمد المسوري عن مقتل محافظ الحديدة التابع لجماعة الحوثي جراء قصف أمريكي، مشيرًا إلى أن الغارات أسفرت عن "تقطيع" المحافظ وانتهائه بالكامل.

وأوضح المسوري أن القصف أدى إلى تكدس الجثث في مستشفيات الحديدة، مما دفع بعض المستشفيات إلى الإغلاق بسبب الأعداد الكبيرة من القتلى والمصابين.

وأشار إلى أن الحوثيين وأنصارهم، بمن فيهم علي البخيتي، يؤكدون أن الضحايا مدنيون، داعيًا إلى زيارة المستشفيات للتحقق من صحة هذه الادعاءات.



