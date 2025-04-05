شكرا لبحثكم عن خبر النقيب باحشوان ينشر دعوة اليافعي لوقف المناكفات بين الزملاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - إلى جميع الزملاء الإعلاميين والصحفيين ..

دعا نائب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي مختار اليافعي الصحفيين والإعلاميين إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا، ووقف المناكفات الإعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال اليافعي كلمة نشرها قبل قليل على حائط صفحته بالفيسبوك : إننا نعيش اليوم لحظة وطنية فارقة، تستدعي منّا جميعًا الارتقاء إلى مستوى التحدي، وتوحيد الجهود الإعلامية نحو المعركة الحقيقية ضد مليشيا الحوثي.

نص دعوة نائب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي مختار اليافعي :

‏"إلى جميع الزملاء الإعلاميين والصحفيين،

في ظل التطورات المتسارعة والتحركات الدولية الجادة لمواجهة المشروع الحوثي الإرهابي المدعوم من إيران، تبرز أهمية الكلمة الحرة والمسؤولة كعنصر محوري في معركة شعبنا من أجل التحرير واستعادة الدولة.

إننا نعيش اليوم لحظة وطنية فارقة، تستدعي منّا جميعًا الارتقاء إلى مستوى التحدي، وتوحيد الجهود الإعلامية نحو المعركة الحقيقية ضد مليشيا الحوثي، التي دمرت الوطن، وأرهقت الشعب، وهددت الأمن الإقليمي والدولي.

وانطلاقًا من هذه المسؤولية، ندعوكم إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا، ووقف المناكفات الإعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي التي لا تخدم سوى أعداء الجنوب وقضيته العادلة، والعمل بروح الفريق الواحد على تعزيز خطاب إعلامي موحد يفضح أكاذيب الحوثيين، ويكشف جرائمهم بحق شعبنا في الجنوب.

فلتكن أقلامنا حرة، ومسؤوليتنا كبيرة، ورسالتنا صادقة، هذه معركة وطن ومصير، والكلمة فيها موقف لا يُستهان به.

‎#اعلام_جنوبي_واعي

‎#ضد_الحوثي_الارهابي

من فيسبوك الزميل عيدروس باحشوان

نقيب الصحفيين الجنوبيين