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انقطاع الكهرباء عن كافة أنحاء سوريا جراء عدة أعطال

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انقطاع الكهرباء عن كافة أنحاء سوريا جراء عدة أعطال

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قال متحدث باسم وزارة الطاقة السورية لوكالة “رويترز” إن سوريا شهدت انقطاعا للتيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد مساء الثلاثاء بسبب أعطال في عدة نقاط في الشبكة الوطنية.

وأضاف المتحدث أن الفرق الفنية تعمل على معالجة المشكلات.

وفق سكاي نيوز : تعاني سوريا من عجز كبير بالكهرباء، في ظل أضرار جسيمة تعرضت لها محطات التوليد أدت لخروج بعضها عن الخدمة.

ويواجه ملف الكهرباء تحديا كبيرا على صعيد البنية التحتية اللازمة لدوران عجلة الإنتاج في البلد الذي يسعى لإعادة بناء اقتصاده بعد سنوات من الدمار.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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